Studente dimentica il prompt di ChatGPT nel compito il caso ‘denunciato’ da Galiano diventa virale sui social E c’è chi annuncia | Il prossimo anno solo lavoro in classe basta compiti a casa

Un incidente che ha scatenato una riflessione globale sui metodi di apprendimento: uno studente dimentica il prompt di ChatGPT nel suo compito, e il caso diventa virale. Mentre i social si infiammano, alcuni insegnanti annunciano il ritorno al lavoro in classe, abbandonando i compiti a casa. È il segnale di un cambiamento epocale nell'educazione: la tecnologia è un alleato, ma può trasformarsi in un nemico se non gestita. Come si evolverà il futuro dell'appr

La tecnologia può essere una lama a doppio taglio, soprattutto quando si dimentica di cancellare le tracce. È quello che è successo a uno studente che, nel tentativo di aggirare i compiti per casa con l'aiuto di ChatGPT, ha commesso l'errore più banale: lasciare il prompt dell'intelligenza artificiale ben visibile nel proprio elaborato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

