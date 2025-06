Studente copia da ChatGPT ma dimentica di cancellare la prova Il prof a Open | Serve educazione all’AI e basta compiti a casa

Un episodio curioso mette in luce la crescente integrazione dell'intelligenza artificiale nel mondo scolastico. Lo studente, tradito da una frase di troppo, ci ricorda che l'AI può essere un alleato prezioso, ma richiede anche responsabilità. È tempo di ripensare il nostro approccio all'educazione: via i compiti tradizionali e spazio a una didattica che abbracci la tecnologia. Un'opportunità imperdibile per preparare le nuove generazioni al futuro!

Un piccolo errore di distrazione ha svelato un aiutino di ChatGPT in un compito per casa. È successo a uno studente di scuola media, che nel testo consegnato dal professore ha dimenticato di cancellare una frase chiaramente riconducibile all’intelligenza artificiale, tradendosi involontariamente. A scoprirlo è stato il suo insegnante, Enrico Galiano, docente di italiano, storia e geografia in una scuola media di Pordenone. «Quando ti arriva per mail un compito che inizia così, capisci subito che c’è qualcosa che non torna», ha raccontato Galiano, condividendo sui suoi profili social la foto del testo incriminato. 🔗 Leggi su Open.online

