Stroppa show a Cremona! Esonerato poi richiamato per la A | Al mio ritorno i pianeti si sono allineati C'è una frase di Cruijff che bisogna ricordare sempre…

Giovanni Stroppa è tornato, e con lui anche la speranza di una Cremonese che ha riscritto la propria storia. Dopo un esonero fulmineo e il richiamo trionfale, le sue parole risuonano come un mantra: “I pianeti si sono allineati”. Questa promozione non è solo un traguardo sportivo, ma un simbolo di resilienza in un'era in cui il calcio italiano sta ricercando nuove stelle. Non perdere l’entusiasmo: Cremona è tornata a brillare!

Le parole di Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, dopo la promozione ottenuta con i grigiorossi vincendo i playoff contro lo Spezia Il cielo sopra Cremona si è tinto di un grigiorosso ancora più intenso e festoso da domenica sera, quando l'urlo liberatorio di un'intera città ha accompagnato il fischio finale che sanciva il ritorno in .

