Stroppa | Cremonese più di una vittoria Io illuminato da Cruijff Sacchi e Berlusconi

Stroppa, maestro di rinascita calcistica, guida la Cremonese verso la promozione in Serie A, un traguardo che celebra la resilienza e l'innovazione. Ispirato da icone come Cruijff e Sacchi, il tecnico sottolinea l'importanza di gioco e mentalità, oltre ai moduli. Una lezione non solo per il calcio, ma per tutti noi: affrontare le sfide con determinazione può portare a trionfi inaspettati. La festa è solo il primo passo!

Il tecnico e la terza promozione in A in 6 stagioni: "Tutto è nato dalla sconfitta di un anno fa a Venezia. Contano gioco, tecnica e testa, non i moduli. Il rinnovo? Prima mi godo questa festa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stroppa: "Cremonese, più di una vittoria. Io illuminato da Cruijff, Sacchi e Berlusconi"

