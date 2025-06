Stroll operato a Barcellona | corsa contro il tempo per il Canada l’Aston Martin allerta due piloti

Il mondo della Formula 1 è in fermento! Lance Stroll, costretto a un intervento al polso a Barcellona, rischia di perdere il Gran Premio del Canada. In attesa di scoprire se tornerà in pista, il team Aston Martin si trova a dover scegliere tra due talenti: Drugovich e Vandoorne. Un'opportunità che potrebbe dare vita a un nuovo capitolo per la scuderia. Chi avrà il coraggio di brillare nel suo posto?

Lance Stroll ha saltato per un problema al polso il Gran Premio di Spagna. Il pilota canadese si è operato al polso a Barcellona e rischia di saltare la gara del Canada. Due piloti in lizza per sostituirlo: Drugovich e Vandoorne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Segui queste discussioni su X

Giorgiootto ???? (@GiorgioFischer) Tweet live su X

Emma Watson ITALY (@EmWatsonITALY) Tweet live su X

Francesca Croci (@laMutina) Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Stroll operato a Barcellona: corsa contro il tempo per il Canada, l’Aston Martin allerta due piloti

Da fanpage.it: Lance Stroll ha saltato per un problema al polso il Gran Premio di Spagna. Il pilota canadese si è operato al polso a Barcellona e rischia di saltare la gara del Canada. Due piloti in lizza per ...

F1 | Stroll: giallo dietro al suo forfait a Barcellona

Scrive msn.com: Dietro al ritiro del pilota canadese dal Gran Premio di Barcellona a causa di dolori alla mano operata tempo fa, potrebbe esserci molto più di quanto fatto trapelare da Aston Martin. Pare infatti che ...

F1, giallo Stroll: scatto rabbioso dietro il ko in Spagna. Drugovich tra Le Mans e Montreal, emergenza Aston Martin

Secondo sport.virgilio.it: Emergenza in casa Aston Martin in vista di Le Mans: giallo Stroll, pronto Drugovich. Voci su una sfuriata nei box con i meccanici, dopo le qualifiche di Barcellona.