Striscione sotto casa di Inzaghi | Insieme si cade insieme ci si rialza Ma si va verso il divorzio

Un messaggio di sostegno potente quello che ha accolto Simone Inzaghi a casa dei genitori, un richiamo alla resilienza in un momento di crisi per l'Inter. "Insieme si cade, insieme ci si rialza" non è solo un motto, ma un mantra che rispecchia il trend attuale nel calcio: la necessità di unità e determinazione. Un'affermazione d'amore verso un allenatore che porta sulle spalle le speranze di una tifoseria. Come reagirà ora la dirigenza?

“Insieme si cade, insieme ci si rialza”. Con queste parole inizia lo striscione apparso a San Nicolò, in provincia di Piacenza, davanti alla casa di famiglia degli Inzaghi, dove vivono i genitori Giancarlo e Marina. Un messaggio chiaro e sentito, che si chiude con un eloquente: “Simone Inzaghi orgoglio nerazzurro”. Un segnale forte di affetto e sostegno, che arriva non da Milano ma dalla terra natale dell’allenatore, a testimonianza di quanto il tecnico sia ancora apprezzato da una parte della tifoseria interista. Un attestato di stima che arriva nel momento piĂą delicato: la pesante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League ha inevitabilmente lasciato il segno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, striscione per Inzaghi sotto casa dei genitori: «Insieme ci si rialza. Orgoglio nerazzurro» - In un colpo d'occhio, San Nicolò si trasforma in un simbolo di speranza per l'Inter. Sotto la casa dei genitori di Simone Inzaghi, lo striscione "Insieme ci si rialza" riaccende l'orgoglio nerazzurro in un momento cruciale.

