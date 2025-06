Striscia di Gaza nuova strage di civili durante la consegna degli aiuti umanitari a Rafah | l’Idf ammette e l’Onu chiede un’indagine indipendente

La Striscia di Gaza è di nuovo teatro di una tragica strage di civili, mentre gli aiuti umanitari tentano di raggiungere chi soffre. L’IDF ha riconosciuto la sua responsabilità, mettendo in luce la drammatica situazione in un contesto già critico di conflitto. L’ONU chiede un'indagine indipendente, ma le voci di un possibile cessate il fuoco sembrano svanire nel rumore della guerra. È tempo di agire per salvare vite, prima che sia troppo tardi.

Sebbene da giorni si rincorrano voci – finora rivelatesi vane – di una svolta “imminente” che dovrebbe culminare in un accordo per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele, nella Striscia di Gaza continua la scia di sangue. A tenere banco, come già accaduto nei giorni scorsi, è l’ennesima strage avvenuta durante la consegna degli aiuti umanitari nella zona di Muwasi, a Rafah. Qui, infatti, l’esercito israeliano (Idf) avrebbe aperto il fuoco sui civili in attesa della distribuzione degli aiuti, provocando – secondo fonti mediche locali – almeno 31 morti e 184 feriti. A differenza di quanto accaduto per episodi simili nei giorni precedenti, questa volta l’Idf ha ammesso – seppur parzialmente e con non pochi distinguo – l’accaduto, sostenendo di aver sparato “a qualche singolo sospetto che si era avvicinato alle truppe” durante lo spostamento dei civili lungo i percorsi designati verso i siti di distribuzione nella parte meridionale della Striscia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Striscia di Gaza, nuova strage di civili durante la consegna degli aiuti umanitari a Rafah: l’Idf ammette e l’Onu chiede un’indagine indipendente

Leggi anche Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

#Gaza: sono oltre 200 i #giornalisti uccisi perché non raccontassero più l'orrore#Blackout #mediatico su #massacro dei #civili e #censure alla #stampa #israeliana critica: #dibattito a #Roma. Video dalla #Striscia: «Parlate di noi»#media

