Str? k? Swar concerto evento a Padova per l’unica data italiana di Sunanda Sharma

Sabato 7 giugno, alle 20.30, nella storica Sala dei Giganti al Liviano di Padova, si terrà l'unico concerto italiano della straordinaria interprete Sunanda Sharma, una delle più affermate voci del canto classico indostano. Un evento di grande prestigio, organizzato con il patrocinio del Comune.

Stri ka Swar: la voce femminile nella cultura indiana

Dal 26 maggio al 10 giugno Bologna e Padova ospiteranno Stri ka Swar (che in hindi significa proprio 'la voce femminile'), rassegna dedicata alla voce femminile nella cultura indiana in ambito musicale.