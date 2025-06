Street sharks tornano con una nuova serie nei ’90s

Gli anni '90 tornano a splendere con il revival di Street Sharks! Nel 2025, la nuova serie a fumetti riporterà in vita le avventure di questi eroi marini con poteri straordinari. Questo ritorno non è solo una celebrazione della nostalgia, ma un segnale chiaro: i temi di amicizia e lotta contro le ingiustizie continuano a far breccia nel cuore delle nuove generazioni. Non perdere l’occasione di riscoprire un classico che fa storia!