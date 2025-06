Street Food a giugno 2025 | sapori da vivere all’aperto

Giugno 2025 segna l'inizio di una festa del gusto in Toscana, dove lo street food si trasforma in un'esperienza da vivere all'aperto. I truck gastronomici portano sapori autentici da ogni angolo della regione, accompagnati da musica e birre artigianali. Scoprire le specialità locali diventa un viaggio sensoriale irresistibile! Non perdere questa occasione: ogni morso racconta una storia, ogni piatto è un invito a festeggiare la vita!

Giugno si apre all’insegna dello street food e la Toscana si prepara a vivere settimane all’insegna del gusto. Dal mare alle colline, truck e cucine itineranti accendono l’estate toscana tra musica, birre artigianali e specialità per tutti i gusti. Da Castelfiorentino a Porcari, passando per Castiglioncello e Certaldo, gli street food invadono borghi e piazze con profumi irresistibili, ma anche musica live, birre artigianali, mercatini, laboratori e intrattenimento per grandi e piccoli: una vera festa popolare che unisce gastronomia e socialità in movimento. Festa del Pesce . 5-8 giugno Castelfiorentino Quattro giorni dedicati allo street food di mare con un’offerta gastronomica ricca e tradizionale: insalate di mare, acciughe marinate, fritture, cacciucco, impepata di cozze e primi piatti a base di pesce. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche Musica, dibattiti, sfilate di moda e street food: torna la Fiera di Mirandola - Mirandola è pronta a vivere la 221esima edizione della Fiera Campionaria, un evento imperdibile che si terrà dal 14 al 18 maggio.

Segui queste discussioni sui social

Light and shade“Portrait”#photography #streetphotography#cinematic #japan #streetphoto#shadow #dark #tokyo #minimalism #silhouette #street #fineart #fineartphotography Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Rolling Truck Street Food Festival 2025 a Germignaga

Secondo mentelocale.it: Da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025 fa tappa a Germignaga (Varese) il Rolling Truck Street Food Festival, la rassegna itinerante dedicata al cibo di strada in cui si possono degustare specialità ...

Festival street food sul lungomare: obiettivo delocalizzare la movida

Da quotidianodipuglia.it: Un primo esperimento della movida “delocalizzata” dalle strade dell’Umbertino potrebbe partire già da questa settimana con l’International Street food ...

Qualità, ricercatezza e identità territoriale: torna l’atteso “Street Food Time”

Da ecoaltomolise.net: Qualità, ricercatezza e identità territoriale sono gli ingredienti di uno degli eventi di cibo di strada più rappresentativi a livello […] ...