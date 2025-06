Stratificare due camicie tra loro o indossare due paia di shorts uno sopra l’altro è l’idea inaspettata da sperimentare ora

L'arte di stratificare torna prepotentemente alla ribalta, trasformando il guardaroba in un laboratorio di creatività. Sperimentare con due camicie o sovrapporre shorts è il segreto per esprimere la propria personalità attraverso gli outfit. Questo trend si inserisce nel crescente desiderio di sostenibilità e originalità nella moda, invitandoci a riciclare con stile. Non aver paura di osare: il tuo armadio ha bisogno di una ventata di freschezza!

A volte bisogna giocare un po' di fantasia per trovare delle idee outfit insolite che possano rinnovare il guardaroba. Così da trovare delle strategie mai state prese in considerazione prima che possano ottimizzare quello che si ha già nell'armadio o dare un twist in più anche agli acquisti appena fatti. Una di queste strategie ci viene suggerita dalla sfilata primavera estate 2025 di Del Core e è quella di indossare doppia camicia e doppi shorts. Una mossa originale che spiazza ma che colpisce per eleganza e fascino, oltre che per l'originalità. Ma come ogni volta che si osa, bisogna fare bene attenzione ai dettagli.

