Strage di civili durante la distribuzione del cibo a Rafah Guterres | Indagine immediata Accordo Usa-Iran sul nucleare Trump | Non permetteremo l’arricchimento dell’uranio

Una tragedia si consuma a Rafah, dove civili in cerca di cibo sono stati vittime di un attacco sanguinoso. Le immagini di questa strage richiamano l'attenzione su una crisi umanitaria che sembra non avere fine. Il segretario generale dell'Onu, Guterres, chiede un'indagine immediata mentre il mondo osserva come la tensione geopolitica – dall'accordo sul nucleare tra USA e Iran alle ripercussioni in Medio Oriente – influisca sulla vita quotidiana di migliaia di

Roma, 3 giugno 2025 - Spari sui palestinesi in fila per la distribuzione del cibo a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo la ricostruzione di Hamas, riportata dal Times of Israel, sarebbero una ventina i morti e decine di feriti nell’attacco dell’Idf. “Le forze di occupazione israeliane hanno aperto il fuoco con carri armati e droni su migliaia di civili che si erano radunati dall'alba vicino alla rotonda di Al-Alam, nella zona di Al-Mawasi, a nord-ovest di Rafah", ha affermato il portavoce della Protezione civile, Mahmoud Bassal. Gaza Humanitarian Foundation, l'organismo sostenuto da Stati Uniti e Israele responsabile della distribuzione degli aiuti, smentisce che la sparatoria sia avvenuta nella sua struttura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strage di civili durante la distribuzione del cibo a Rafah. Guterres: “Indagine immediata”. Accordo Usa-Iran sul nucleare, Trump: “Non permetteremo l’arricchimento dell’uranio”

Leggi anche L'ennesima strage di civili a Gaza, i palestinesi piangono i loro cari - L'ennesima strage di civili a Gaza provoca profondi lutti tra i palestinesi, con i cari che piangono la perdita di vite innocenti.

