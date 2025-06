Strage di civili alla distribuzione del cibo a Rafah Guterres | Indagine immediata Accordo Usa-Iran Trump | Non permetteremo l’arricchimento dell’uranio

Roma, 3 giugno 2025 - Una strage insensata ha colpito i civili di Rafah, in attesa di cibo, mentre il mondo assiste in silenzio. Con oltre venti morti e molti feriti, il richiamo dell'ONU a un'indagine immediata si fa sempre più urgente. Questo tragico episodio ci ricorda quanto sia cruciale garantire la sicurezza alimentare nei conflitti. In un contesto globale già instabile, la speranza di pace sembra svanire sempre di più.

Roma, 3 giugno 2025 - Spari sui palestinesi in fila per la distribuzione del cibo a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo la ricostruzione di Hamas, riportata dal Times of Israel, sarebbero una ventina i morti e decine di feriti nell'attacco dell'Idf. "Le forze di occupazione israeliane hanno aperto il fuoco con carri armati e droni su migliaia di civili che si erano radunati dall'alba vicino alla rotonda di Al-Alam, nella zona di Al-Mawasi, a nord-ovest di Rafah", ha affermato il portavoce della Protezione civile, Mahmoud Bassal. Gaza Humanitarian Foundation, l'organismo sostenuto da Stati Uniti e Israele responsabile della distribuzione degli aiuti, smentisce che la sparatoria sia avvenuta nella sua struttura.

