Strage al deposito Eni un minuto di rumore per le vittime di Calenzano VIDEO

Un "minuto di rumore" per non dimenticare: a Calenzano, i cittadini si sono riuniti per onorare le cinque vittime dell'esplosione al deposito Eni. Questo gesto simbolico, che risuona come un forte richiamo alla responsabilità collettiva, si intreccia con il dibattito sul futuro del lavoro e della sicurezza. Mentre ci avviciniamo al referendum abrogativo, è fondamentale riflettere su come le nostre scelte possano prevenire tragedie simili. La partecipazione è essenziale

Un "minuto di rumore" davanti al deposito Eni di Calenzano per ricordare le cinque vittime dell'esplosione del 9 dicembre scorso, a sei mesi di distanza dai fatti. E un invito a recarsi alle urne in vista del referendum abrogativo del prossimo fine settimana. Questa l'iniziativa di Cgil Firenze.

Esplosione Calenzano, minuto di rumore a 6 mesi dalla strage

Calenzano: commemorate vittime della strage a deposito Eni

Calenzano: commemorate vittime della strage a deposito Eni

