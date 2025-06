Strade provinciali tornano 350 milioni | Mit e governo confermano i fondi per il 2025

Le strade provinciali dell'Emilia-Romagna tornano a brillare grazie a 350 milioni di euro per la manutenzione nel 2025! Questo intervento, reintegrato dal Governo, è un segnale chiaro: investire nelle infrastrutture significa investire nel futuro. In un periodo in cui la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale sono al centro del dibattito pubblico, questi fondi rappresentano un passo cruciale verso un’Italia più connessa e sicura. Non possiamo permetterci di fermarci!

Anche l’Emilia-Romagna potrà contare sul ripristino dei 350 milioni di euro destinati alla manutenzione delle strade provinciali. Le risorse, inizialmente tagliate dal Decreto Milleproroghe, saranno reintegrate nella fase di conversione in legge del Decreto Infrastrutture, come confermato in una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Strade provinciali, tornano 350 milioni: Mit e governo confermano i fondi per il 2025

Leggi anche Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali: pubblicata nuova gara - È ufficialmente avviata la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con la pubblicazione di un nuovo bando di gara.

Decurtati del 70% i fondi per le strade provincialiNon importa se per il ponte o no.#pareridistorti #radiobasemn #mantova #provincia #strade #manutenzione #manutenzioni #stradali #tagli #decurtazioni #ministero #infrastrutture #ministro #s… Leggi la discussione

Si legge su bolognatoday.it: Matteo Lepore: “Serve garantire tempistiche certe di spesa per non perdere questa occasione”. Upi: “Le Province dell’Emilia-Romagna pronte a utilizzarli” ...

Strade provinciali, arrivano i fondi: il Governo assicura il ripristino dei 350 milioni

Scrive laprovinciadivarese.it: Incontro positivo tra UPI e Salvini: le risorse tagliate torneranno con la legge di conversione. Le Province pronte a migliorare l’efficienza della spesa.

Strade provinciali, riunione positiva con Salvini: "Le risorse saranno restituite"

Si legge su msn.com: Così il presidente dell'Unione Province Italiane Pasquale Gandolfi al termine dell'incontro al MIT. Robaldo: "Non una vittoria, ma il riconoscimento del lavoro e del ruolo delle Province" ...