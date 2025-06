Storia di Hazem 13 anni ucciso da uno spacciatore assieme al cane nell’indifferenza di Milano | Gigante bambino tradito da amici sbagliati

La tragica storia di Hazem, un ragazzo di soli 13 anni ucciso da uno spacciatore, illumina un'ombra inquietante che aleggia su Milano. In una città in cui le promesse di integrazione e sicurezza sembrano svanire, il dolore dei familiari e degli amici chiede giustizia, ma anche attenzione: quanti altri ragazzi sono persi tra cattive compagnie e violenza? La morte di Hazem e del suo cane Fiamma non deve essere solo un triste ricordo, ma un richiamo all’azione.

Milano – “Vogliamo giustizia. E che Hazem non sia dimenticato”. A Ponte Lambro piangono i familiari e gli amici di Hazem Ahmed, il 13enne accoltellato da un pusher a Porta Venezia e morto venerdì scorso al Fatebenefratelli dopo due settimane di agonia. Ucciso dalla stessa lama anche la sua Fiamma, femmina di rottweiler. “Mio figlio aveva un cuore puro, un animo buono. Quel giorno è uscito dicendo che sarebbe andato a mangiare un panino al McDonald’s con due amici più grandi che lo avevano invitato. E si è trovato in quella situazione”, racconta il padre Ahmed Elsayed. Parenti e casa di Hazem Ahmed, 13enne accoltellato da un pusher morto dopo due settimane di agonia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Storia di Hazem, 13 anni, ucciso da uno spacciatore assieme al cane nell’indifferenza di Milano: “Gigante bambino tradito da amici sbagliati”

Approfondimenti da altre fonti

Storia di Hazem, 13 anni, ucciso da uno spacciatore assieme al cane nell’indifferenza di Milano: “Gigante bambino tradito da amici sbagliati”; Omicidio Abdelaziz Elsayed Hazem Ahmed, morto a Milano il 13enne accoltellato in viale Vittorio Veneto; È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato in centro a Milano; Una vita da “fantasma”: la storia tragica di Hazem, ucciso a tredici anni per 20 grammi di hashish. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La famiglia, la scuola, la boxe. Hazem, ucciso a 13 anni: “Sognava un giardino e di fare lo zoologo”

milano.repubblica.it scrive: I funerali del ragazzino, ferito a morte per la droga, si terranno in Egitto. Il papà: “Prima di uscire ha baciato la madre. Non è più tornato” ...

La storia di Hazem, ucciso a tredici anni per 20 grammi di hashish: una vita da “fantasma”

Come scrive milano.repubblica.it: Due settimane fa in viale Vittorio Veneto era stato accoltellato da uno spacciatore dopo una lite sulla qualità della droga ...

Il 13enne Hazem non ce l’ha fatta: è morto dopo due settimane di agonia per 20 grammi di fumo

msn.com scrive: È morto per 20 grammi di fumo. Un «affare» da 120 euro finito male. Per Hazem Ahmed, 13 anni, sono state letali le coltellate sferrate due settimane fa da Randi Martinez, pusher cubano di 27 anni. Ven ...