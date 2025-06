Stop cellular nuova campagna contro piaga telefono al volante

La nuova campagna "Stop Cellular" lanciata in Italia affronta un problema sempre più urgente: l'uso del telefono alla guida. Con gli incidenti stradali in aumento, è fondamentale sensibilizzare su questa piaga che mette a rischio vite umane. La tecnologia deve essere un alleato, non un nemico. Unisciti al movimento per una guida più sicura: ogni messaggio può attendere, la vita no!

Nuova campagna per fermare l’uso dei telefoni al volante. In Italia è una tra le principali cause di incidenti. Servizio di Cesare Cavoni. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - “Stop cellular”, nuova campagna contro piaga telefono al volante

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un progetto per arginare la piaga del telefono al volante; “Stop Cellular”: il nuovo progetto di Quattroruote per la sicurezza stradale con il supporto di Kia; Smartphone alla guida, una droga per (quasi) tutti | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Stop cellular". Un progetto per arginare la piaga del telefono al volante

Secondo msn.com: L'uso dello smartphone mentre si guida causato dalla dipendenza dai social provoca migliaia di incidenti. L'iniziativa di Quattroruote, Polizia, Kia, ACI e Ministero dei Trasporti ...