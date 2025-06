Stop ai treni per tre mesi arrivano gli autobus sostitutivi

Dal 9 giugno al 6 settembre, i treni della linea Civitanova – Macerata – Albacina si fermeranno per tre mesi, sostituiti da autobus. Un'opportunità imperdibile per scoprire la bellezza dei paesaggi marchigiani in un modo diverso! Questo intervento di potenziamento infrastrutturale è fondamentale per garantire un servizio più moderno e veloce. Chi non sogna viaggi più comodi e rapidi? Preparati a vivere un'estate di cambiamenti!

Modifiche alla circolazione dei treni, da lunedì 9 giugno al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Civitanova – Macerata – Albacina. In particolare, i lavori riguarderanno la tratta tra Macerata e Albacina dal 9 giugno al 6 settembre e la tratta tra Civitanova e Macerata nel periodo tra il 28 luglio e il 30 agosto. Gli interventi puntano a uno sviluppo tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete. Durante lo svolgimento dei lavori, tutti i treni del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), circolanti nella tratta saranno cancellati e il servizio sarà garantito con bus dedicati, messi a disposizione da Regionale e accessibili con un regolare biglietto ferroviario: gli autobus effettueranno le stesse tratte e fermate dei treni cancellati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stop ai treni per tre mesi, arrivano gli autobus sostitutivi

