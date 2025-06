Stop a Israele incontro Zuppi-De Paz Si lavora a un tavolo per la pace

La scelta della Regione Emilia-Romagna e del Comune di interrompere le relazioni con Israele accende un dibattito acceso sulla pace e il dialogo. Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica bolognese, avverte che questa mossa potrebbe allontanare le possibilità di mediazione. In un momento in cui la ricerca di soluzioni pacifiche è cruciale, è interessante riflettere su come le decisioni locali possano influenzare le dinamiche globali. La pace passa anche attraverso il confronto.

Lo stop alle relazioni istituzionale con il governo isrealiano da parte della Regione Emilia-Romagna e del Comune continua a far discutere. Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica bolognese, non ha nascosto le sue perplessità per "una decisione unilaterale e che non aiuta il dialogo". Perché "le dichiarazioni di Michele de Pascale e di Matteo Lepore sono in buona fede, ma le istituzioni italiane devono usare parole per spegnere il fuoco dell'odio, non per fomentarlo", aveva detto un paio di giorni fa De Paz. Da qui, il cardinale e arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, ha deciso di incontrare il presidente della Comunità ebraica.

