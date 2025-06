Sto crescendo Musetti batte Tiafoe e vola in semifinale

Lorenzo Musetti conquista la semifinale del Roland Garros, un traguardo che segna la sua crescita esponenziale nel mondo del tennis. Dopo una battaglia intensa contro Frances Tiafoe, il giovane talento italiano dimostra di essere pronto a sfidare i più grandi. In un’epoca in cui il tennis italiano sta brillando come mai prima d’ora, ogni vittoria alimenta la speranza di un futuro ricco di successi. Non perdere il prossimo atto di questa emozionante avventura!

Lorenzo Musetti vola in semifinale al Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 23enne tennista carrarino, numero 7 del mondo e 8 del tabellone, batte in 4 set lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 15, e conquista la seconda semifinale Slam della carriera. 6-2 4-6 7-5 6-2, in 2 ore e 47 minuti di gioco, il punteggio in favore di Musetti. "Oggi era difficile giocare bene a causa del vento - ammette Musetti a fine gara - Non riuscivo a fare le scelte giuste nei primi set. Nel terzo c'è stata lotta ma ho trovato le energie extra per riuscire a vincere la partita. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Sto crescendo". Musetti batte Tiafoe e vola in semifinale

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tennis, Lorenzo Musetti batte Tiafoe e vola in semifinale

Da iltempo.it: Lorenzo Musetti vola in semifinale al Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 23enne tennista carrarino, ...

Roland Garros, Musetti batte Rune 3-1 e vola ai quarti di finale

tg24.sky.it scrive: L'azzurro ora incontrerà il francese Diafoe. Eliminata tra le donne Paolini ...

Musetti batte Zverev e vola in semifinale agli Internazionali

Si legge su msn.com: AGI - Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali ... Mentre Jannik Sinner si stava godendo (non troppo in verità vista la vittoria del Bologna) la finale di Coppa Italia del suo Milan ...