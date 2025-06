Stifone di Narni la stagione estiva si apre all’insegna delle novità | ecco la Comunità parco gole del Nera

Stifone di Narni si prepara a una stagione estiva all'insegna della sostenibilità e della tutela ambientale. Dal 7 giugno, con accessi contingentati e prenotazioni, la sorgente della Morìca diventa un esempio di come il turismo possa convivere con la natura. Un'opportunità per riscoprire bellezze locali, nel rispetto dell'ambiente. Scopri come questo approccio può fare la differenza nei tuoi weekend estivi!

In vista dell’imminente stagione estiva, a partire da sabato 7 giugno, a Stifone verranno ripristinati gli ormai consueti protocolli di gestione e tutela, con accessi contingentati e sistema di prenotazione per la sorgente della Morìca. “Due - spiegano dal Comune - saranno i turni: il primo dalle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Stifone di Narni, la stagione estiva si apre all’insegna delle novità: ecco la Comunità parco gole del Nera

