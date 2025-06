Steven Zhang saluta Inzaghi | "Portarti all'Inter un dono di Dio E' stato un bellissimo viaggio"

Steven Zhang saluta Inzaghi, definendo il suo arrivo all'Inter "un dono di Dio". La separazione dalla guida tecnica segna una svolta epocale per la squadra nerazzurra, in un periodo in cui il calcio italiano è in fermento. Con la serie di cambiamenti in corsa, chi sarà il prossimo allenatore capace di riaccendere la passione dei tifosi? Scopriremo insieme se l’Inter troverà la nuova strada verso il successo!

L`Inter e Simone Inzaghi si sono detti addio, è arrivata l`ufficialità della separazione tra la società nerazzurra e il tecnico piacentino che. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Riporta msn.com: "Mister, ti ho sempre detto che averti portato all’Inter è stato per me un dono di Dio". Inizia con queste parole il messaggio pubblicato su Instagram da Steven Zhang per salutare Simone Inzaghi, che ...

