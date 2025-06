Stephanie Vaquer conquista RAW ma Vince Russo resta scettico | Non capisco l’hype

Stephanie Vaquer ha brillato su RAW, ma il suo ingresso nel roster non convince tutti. Vince Russo, ex head writer della WWE, esprime scetticismo sull'hype che la circonda. In un momento in cui il wrestling femminile sta guadagnando sempre più attenzione, ci si chiede se Vaquer riuscirà a lasciare un segno duraturo. Sarà davvero la nuova stella che il pubblico attende? Scopriamo insieme la sua avventura!

L'ex head writer della WWE, Vince Russo, ha recentemente commentato la prestazione di Stephanie Vaquer a RAW. La lottatrice è ora un membro fisso del roster del brand rosso. L'ex campionessa femminile di NXT è apparsa nell'ultima puntata del programma, dove ha affrontato Liv Morgan e Ivy Nile in un match di qualificazione per il Money in the Bank, Vaquer ha offerto una performance solida schienando Ivy Nile, conquistandosi così un posto nell'evento. Stephanie Vaquer brilla sul ring, ma non convince Vince Russo. Durante un recente episodio del podcast Legion of RAW di Sportskeeda, Vince Russo ha espresso perplessità riguardo all'entusiasmo dei fan nei confronti di Stephanie.

