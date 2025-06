Stefano Addeo oggi la decisione sul prof che ha augurato alla figlia di Meloni di morire come Martina Carbonaro | tutta la storia

Oggi è il giorno della verità per Stefano Addeo, il professore coinvolto in una polemica che scuote il mondo accademico e politico. Il suo post choc, che augurava alla figlia di Giorgia Meloni la stessa sorte di Martina Carbonaro, ha scatenato un’ondata di indignazione. Un episodio che mette in luce i confini tra libertà di espressione e rispetto, nel contesto di un’Italia sempre più divisa. Quali lezioni trarremo da questa vicenda?

Oggi la decisione sul licenziamento del professore Stefano Addeo, dopo il post in cui augurava alla figlia della premier Giorgia Meloni “la stessa sorte” di Martina Carbonaro. Un gesto gravissimo e inaccettabile, poi la richiesta di perdono con una lettera, infine il tentativo di suicidio perché non ha retto il linciaggio mediatico. È la storia di Stefano Addeo, il professore di tedesco di una scuola del Napoletano, trasportato in codice rosso all’ospedale di Nola dopo aver assunto un mix potenzialmente letale di psicofarmaci, e che non è in pericolo di vita. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Stefano Addeo, oggi la decisione sul prof che ha augurato alla figlia di Meloni di “morire come Martina Carbonaro”: tutta la storia

Leggi anche Stefano Addeo, il prof campano si scusa per gli insulti alla figlia di Giorgia Meloni: «È stato un gesto stupido, scritto d'impulso» - Stefano Addeo, il professore campano coinvolto in una polemica per insulti alla figlia di Giorgia Meloni, ha chiesto scusa, definendo il suo gesto "stupido e impulsivo".

