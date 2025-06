Stefano Addeo la richiesta del prof del post contro la figlia della Meloni | Non ho retto

Un episodio che fa riflettere sulla crescente polarizzazione del dibattito pubblico in Italia. Il gesto estremo del professore Stefano Addeo, scatenato da un post sopra le righe, è solo la punta dell'iceberg di un clima di tensione che pervade i social media. La richiesta di dimissioni e l'indignazione popolare sollevano interrogativi su libertà di espressione e responsabilità. Fino a dove ci si può spingere nel nome della libertà?

Un gesto estremo ha segnato l'epilogo provvisorio di una vicenda che ha sollevato un'ondata di indignazione nazionale. Stefano Addeo, professore di tedesco di Marigliano, è finito al centro della bufera per un post su Facebook in cui evocava la morte della figlia della premier Giorgia Meloni. Travolto dalle polemiche e da un violento accanimento mediatico, ha tentato il suicidio ingerendo un mix di psicofarmaci. Salvato in extremis, ora si trova ricoverato all'ospedale di Nola e ha fatto una richiesta ben precisa. Di cosa si tratta? Leggi anche: Tragedia in autostrada, muore il cantante italiano: l'auto finisce contro il guardrail Il post choc e la reazione pubblica.

