Stefano Addeo il prof del post contro la figlia di Meloni dopo il tentato suicidio | Non ho retto Ho fatto un errore ma mi hanno linciato E chiede di incontrare la premier

Stefano Addeo, il professore che ha pubblicato un post infelice sulla figlia di Giorgia Meloni dopo un tentato suicidio, si trova ora al centro di una tempesta mediatica. "Ho fatto un errore, ma non merito questo linciaggio", afferma. In un'epoca in cui l’onda della cancel culture sembra non fermarsi mai, la sua richiesta di incontro con la premier sottolinea il bisogno di dialogo e comprensione. Una storia che invita a riflettere sulle conseguenze delle parole nell'

«Non ho retto tutto l'accanimento mediatico che c'è stato nei miei confronti. Ho commesso un errore, ma non dovevo essere crocifisso in questo modo, mi hanno linciato. Ho chiesto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Stefano Addeo, il prof del post contro la figlia di Meloni dopo il tentato suicidio: «Non ho retto. Ho fatto un errore, ma mi hanno linciato». E chiede di incontrare la premier

Leggi anche Stefano Addeo, il prof campano si scusa per gli insulti alla figlia di Giorgia Meloni: «È stato un gesto stupido, scritto d'impulso» - Stefano Addeo, il professore campano coinvolto in una polemica per insulti alla figlia di Giorgia Meloni, ha chiesto scusa, definendo il suo gesto "stupido e impulsivo".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il prof del post contro la figlia di Giorgia Meloni tenta il suicidio, ricoverato Stefano Addeo per un mix di alcol e pillole: «La polizia vuole parlarmi»

Secondo msn.com: Stefano Addeo, il professore di tedesco di un istituto superiore della provincia di Napoli, recentemente al centro delle cronache per un post offensivo rivolto a Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni,.

Il prof del post contro la figlia di Meloni tenta di farla finita, ricoverato Stefano Addeo per mix di alcol e pillole: «La polizia vuole parlarmi»

Lo riporta leggo.it: Stefano Addeo, il professore di tedesco di un istituto superiore della provincia di Napoli, recentemente al centro delle cronache per un post offensivo rivolto a Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni,.

Stefano Addeo ha tentato il suicidio, il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni ricoverato dopo aver assunto farmaci: «Sono stato linciato e non ho retto»

Secondo msn.com: Ha tentato il suicidio il professore di Marigliano autore del post pubblicato su Facebook con il quale ha rivolto parole d'odio alla figlia della premier Giorgia Meloni a cui ...