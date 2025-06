Stefania Viscardi è la nuova guida della Flc Cgil Lecco

Stefania Viscardi è la nuova segretaria generale della FLC CGIL di Lecco, una scelta che segna un forte rinnovamento in un momento storico cruciale per il mondo del lavoro e dell'istruzione. Con la crescente attenzione verso i diritti dei lavoratori nel settore educativo, la Viscardi si prepara a guidare una squadra pronta a rispondere alle sfide post-pandemia. Un'opportunità unica per trasformare le idee in azioni concrete!

La Federazione lavoratori della conoscenza Cgil di Lecco ha una nuova guida. Stefania Viscardi è stata eletta segretaria generale dell'organizzazione sindacale durante l'assemblea che si è svolta martedì 3 maggio presso la Camera del lavoro di Lecco. Un percorso di crescita nella Cgil La.

