Stash dei The Kolors apre una focacceria in centro a Capri

Grande novità a Capri! Stash, il carismatico frontman dei The Kolors, inaugura una focacceria che promette di deliziare i palati con specialità farcite. In un'epoca in cui il cibo di strada è sempre più protagonista, questa apertura segna un trend che unisce gastronomia e musica. Non perderti l'occasione di assaporare queste delizie in un'atmosfera unica! Chi ha detto che il comfort food non possa essere anche chic?

Dopo lo street food di pesce e un bar che serve dolci di Sal De Riso, il frontman dei The Kolors apre un nuovo locale tutto dedicato alle focacce farcite. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Stash dei The Kolors apre una focacceria in centro a Capri

