Startup competition del Wmf 6 finaliste appuntamento il 5 giugno sul Mainstage

Il 5 giugno, il Mainstage del Wmf si trasformerà in un palcoscenico di innovazione e talenti. Sei startup finaliste, frutto di una selezione rigorosa tra oltre 1.500 progetti globali, si contenderanno il titolo di campioni dell'imprenditorialità. Un momento cruciale non solo per i partecipanti, ma per l’intero ecosistema dell’innovazione. Chi sarà in grado di stupirci con soluzioni all’avanguardia? Non perdere l’occasione di scoprirlo!

(Adnkronos) – Il Wmf-We make future accende i riflettori su uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione: la finale della Startup competition, la più grande a livello Internazionale. Dopo un’attenta selezione tra oltre 1.500 candidature provenienti da ogni angolo del pianeta, il Mainstage del Wmf, all’interno del quartiere fieristico di BolognaFiere, ospiterà giovedì 5 giugno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

