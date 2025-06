Starmer dichiara guerra alla Russia e annuncia piano di riarmo | 12 nuovi sottomarini nucleari e 15 mld£ per rinnovo arsenale atomico

Keir Starmer alza la voce contro la Russia, segnando un cambio di rotta per il Regno Unito. Con 12 nuovi sottomarini nucleari e un investimento di 15 miliardi di sterline per rinnovare l'arsenale atomico, Londra si unisce al coro europeo di chi si prepara a una nuova era di tensioni geopolitiche. Il 3% del PIL destinato alla difesa è solo l'inizio: cosa ci riserverà il futuro? È il momento di riflettere sulla sicurezza globale.

Anche il Regno Unito dunque, dopo la Germania, e sostanzialmente tutta l'Europa, ha deciso di dichiarare guerra alla Russia Il primo ministro britannico Keir Starmer dichiara la guerra alla Russia e annuncia il piano di riarmo del Paese. Un piano che prevede una spesa in difesa al 3% del pil,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Starmer dichiara guerra alla Russia e annuncia piano di riarmo: 12 nuovi sottomarini nucleari e 15 mld£ per rinnovo arsenale atomico

Tra le misure annunciate dal primo ministro inglese #Starmer, 12 nuovi sottomarini nucleari e 15 miliardi di sterline per rinnovare l’arsenale atomico: "È finita la pace del dopo Guerra Fredda, possibili guerre con Mosca o la Cina"Fonte Re… Leggi la discussione

“Every part of society, every citizen of this country has a role to play,” #warmonger #Starmer Well Keith, I'm fucking not going to play any part in your plans for mass destruction, and I assure you, nor will any of my family.‘If governmen… Leggi la discussione

