Stan Fischer morto a 81 anni all’economista che nel 2005 fu chiamato a salvare Israele

Stan Fischer, economista di fama mondiale, ci ha lasciati all'età di 81 anni. Celebre per il suo ruolo cruciale nel salvare l'economia israeliana nel 2005, il suo impatto si estende oltre il mondo accademico. Mario Draghi ha condiviso un toccante ricordo, sottolineando quanto Fischer abbia influenzato la sua carriera. La sua eredità vive in un momento storico in cui l'economia globale affronta sfide senza precedenti. Come affronteremo il futuro?

"Ho avuto il privilegio di essere stato suo studente, suo amico, suo collega lungo un percorso che ha segnato la mia vita professionale e personale", ha ricordato l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, in un messaggio di cordoglio letto dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, in occasione della conclusione del Festival dell'Economia a Torino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stan Fischer, morto a 81 anni all’economista che nel 2005 fu chiamato a salvare Israele

Segui queste discussioni sui social

Stan extends partnership with Sony Pictures Television; sizzle OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD#BreakingBad #OutlanderBloodofmyBlood #Stan #TheMiniatureWife Leggi la discussione

Australia’s Stan Lands ‘Outlander’ Spinoff, ‘Miniature Wife’ & ‘American Hostage’ Through Extension Of Sony Pact#Acquisitions #News #AmericanHostage #Australia #LAScreenings #OutlanderBloodofMyBlood #SonyPicturesTelevision #Stan #TheMiniat… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stan Fischer il super banchiere potente e mite

corriere.it scrive: Addio a uno degli economisti più influenti. Aveva 81 anni. Fu anche vicedirettore del Fondo monetario internazionale per 7 anni, durante la crisi delle economie asiatiche, poi governatore della Banca ...

Morto Stanley Fischer, fu governatore della Bank of Israel e vicepresidente Fed

Come scrive ilsole24ore.com: Aveva 81 anni. il Financial Times ha definito Fischer «la persona più silenziosamente influente nell’economia globale degli ultimi decenni» ...