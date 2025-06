Stagione estiva sul ghiacciaio al via con turisti del Nord Europa

La stagione estiva sul ghiacciaio dello Stelvio è finalmente iniziata! Con l'apertura degli impianti, turisti del nord Europa si ritrovano a sciare in un contesto unico, dove le temperature estive non fermano la passione per gli sport invernali. Questo trend di sci estivo sta guadagnando sempre più popolarità, offrendo ai fanatici delle nevi un'opportunità esclusiva: immagina di scendere su piste innevate mentre il sole brilla sopra di te! Un'esperienza da non perdere!

Al Passo dello Stelvio si scia che è un piacere. È infatti ufficialmente iniziata sabato, con l'apertura degli impianti di risalita, la stagione estiva del ghiacciaio dello Stelvio che permette agli appassionati di sci alpino di cimentarsi in curve e evoluzioni anche nella stagione più calda. Allo Stelvio, sul ghiacciaio del Livrio a oltre 3000 metri di altezza, si potrà sciare fino all'inizio di novembre. Praticamente a Bormio si scia per 910 mesi all'anno: da dicembre a aprile sulla Stelvio e le altre piste ad altezze più basse rispetto a quelle toccate dalle piste del ghiacciaio del Livrio, dove si scia da fine maggio fino a inizio novembre.

