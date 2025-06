Stadi atteso per il 5 giugno il decreto sport con la norma che sblocca l’apertura dei cantieri | ecco cosa prevede

Il 5 giugno segnerà una data cruciale per il futuro dello sport in Italia: l'atteso decreto sport potrebbe finalmente sbloccare i cantieri per la ristrutturazione degli stadi, in vista di Euro 2032. Con investimenti massicci e un rinnovato focus sull'infrastruttura sportiva, il Paese si prepara a stringere i denti e a presentarsi al mondo in grande stile. Non perdere l'occasione di scoprire come cambierà il panorama calcistico italiano!

atteso per il 5 giugno il decreto sport con la norma sblocca-stadi: ecco cosa prevede la norma per velocizzare i cantieri in vista di Euro 2032 L’approdo del decreto Sport in Consiglio dei ministri è atteso per il 5 giugno, salvo possibili slittamenti dell’ultima ora. Al centro del provvedimento ci sarà la tanto attesa norma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Stadi, atteso per il 5 giugno il decreto sport con la norma che sblocca l’apertura dei cantieri: ecco cosa prevede

Leggi anche Geolier annuncia gli 'Stadi 2026', l'atteso ritorno a Messina il 23 giugno - Geolier torna a Messina, promettendo un'emozionante esperienza musicale per i fan della città. Le prevendite dei biglietti saranno disponibili su Ticketone.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Justin Timberlake, Ed Sheeran, Dua Lipa, Vasco Rossi, Marco Mengoni, Cesare Cremonini, tra i concerti più attesi di giugno 2025

Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Golden Gala, promo estesa al 5 giugno

Riporta fidal.it: Selfie, autografi e un pomeriggio indimenticabile. Alla vigilia del Golden Gala, nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, si potrà assistere gratuitamente agli allenamenti delle stelle mondiali allo stadio ...

Concerti 2025, i più attesi di giugno

Segnala rockol.it: 26 mag 2025 - L’elenco dei maggiori tour in calendario in Italia a giugno (e le anticipazioni sui prossimi mesi) ...