Squid Game The Bear The Walking Dead | ecco le serie più attese di giugno

Giugno si preannuncia un mese imperdibile per gli amanti delle serie TV! La finale di Squid Game promette colpi di scena da brivido, mentre The Bear e Daryl Dixon ci porteranno in nuove avventure. E non dimentichiamo Ironheart, che arricchisce l'universo Marvel con un tocco fresco e femminile. In un'epoca in cui le storie forti dominano il panorama, quali di queste seguirai? Preparati a binge-watching senza fine!

A giugno tutti gli occhi sono puntati sulla stagione finale di Squid Game, che promette di chiudere in modo epico una delle saghe più avvincenti degli ultimi anni. Ma non finisce qui: tornano anche The Bear e l’attesissimo spin-off di The Walking Dead con Daryl Dixon. Tra le novità spiccano Ironheart dall’universo Marvel, il crime italiano Sara: La donna nell’ombra e il thriller mozzafiato Smoke. Senza dimenticare le produzioni italiane Il Baracchino e Pesci Piccoli, pronte a farsi largo nel panorama delle serie. Ecco le serie tv più attese di giugno. The Walking Dead: Daryl Dixon. Dove e quando: dal 2 giugno 2025 su Sky e NOW Lo spin-off dedicato a uno dei personaggi più amati dell’universo di The Walking Dead sbarca in Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Squid Game, The Bear, The Walking Dead: ecco le serie più attese di giugno

Leggi anche Il lato oscuro della serie coreana su netflix che supera squid game - Scopriamo insieme il lato oscuro della nuova serie coreana di Netflix che ha sorpassato "Squid Game".

Segui queste discussioni sui social

2024 wurde der Serienhit aus Südkorea fortgeführt , nach Staffel zwei von „Squid Game“ folgt die dritte und letzte Staffel nach einer vergleichsweise kurzen Wartezeit bereits 2025. Worum es in der Serie geht, welche Charaktere wichtig sind… Leggi la discussione

Netflix held its Tudum Global Fan Event in Los Angeles this weekend to showcase its upcoming slate of programming. Among the highlights: the official trailer for the third and final season of *Squid Game*, the first six minutes of *Wednesd… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

È Squid Game contro The Bear; 13 serie tv da vedere a giugno, da Daryl Dixon a Squid Game 3 e The Bear 4; Cinque serie tv da non perdere a giugno: riecco Squid Game. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

È "Squid Game" contro "The Bear"

tio.ch scrive: SAVOSA - Si respira già aria di estate, ma i colossi dello streaming non vanno certo in vacanza. Ecco la programmazione per il mese di giugno di Netflix, Prime Video e Disney+. Il 5 giugno arriva la t ...

10 serie tv da vedere a giugno 2025: da "Squid Game 3" a "The Bear 4" e "Pesci Piccoli 2"

Come scrive gazzetta.it: Tra novità e attesi ritorni 10 serie tv da vedere a giugno 2025 sulle diverse piattaforme, tra Netflix, Paramount+, Prime Video, Disney+, Sky e NOW ...

13 serie tv da vedere a giugno, da Daryl Dixon a Squid Game 3 e The Bear 4

Secondo tg24.sky.it: Squid Game dà l'addio con la terza e ultima stagione, tornano Jeremy Allen White e Arnold Schwarzenegger, ma debutta anche la serie spin-off di The Walking Dead: ecco cosa c'è da vedere a giugno, per ...