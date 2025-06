Spuntano anche in città i manifesti sulla pillola abortiva | Le donne hanno diritto di sapere

A Forlì, i manifesti di Pro Vita & Famiglia scuotono la coscienza pubblica con il messaggio “RU486? Hai il diritto di saperlo”. In un periodo in cui il dibattito sulla salute femminile è più acceso che mai, l’invito a informarsi tramite QR Code si fa eco di un trend crescente: l'esigenza di una comunicazione chiara e trasparente sulle opzioni disponibili. La conoscenza è potere e ogni donna merita di conoscere le proprie scelte.

Spuntano anche a Forlì i manifesti della di Pro Vita & Famiglia con il messaggio “RU486? Hai il diritto di saperlo” e l’invito a informarsi tramite la scannerizzazione di un QR Code che rimanda a un articolo di approfondimento. "Le donne hanno diritto di sapere, di essere correttamente e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Spuntano anche in città i manifesti sulla pillola abortiva: "Le donne hanno diritto di sapere"

Leggi anche Cremonese in Serie A, è festa in città: spuntano cori e bandiere - È un giorno di festa a Cremona! La Cremonese, con il suo bomber De Luca in grande forma, conquista la Serie A battendo lo Spezia.