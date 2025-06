Spreco alimentare la risoluzione parlamentare di Ultima generazione e M5S | Obblighi per le aziende e consumatori informati

Lo spreco alimentare è una piaga che ci riguarda tutti e, finalmente, arriva una svolta! Ultima Generazione e il Movimento 5 Stelle uniscono le forze per far nascere obblighi concreti per aziende e consumatori. Durante la conferenza del 29 maggio, è stata presentata una risoluzione che potrebbe cambiare le regole del gioco. Questo è solo l'inizio di una lotta collettiva per un futuro più sostenibile: insieme possiamo fare la differenza!

di Ultima Generazione Sì è tenuta il 29 maggio scorso, nella sala stampa della Camera, la conferenza congiunta tra Ultima Generazione e il deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Caramiello, per presentare la risoluzione a sua firma contro lo spreco alimentare. La risoluzione rappresenta un passo cruciale per concretizzare le proposte della campagna “Il Giusto prezzo”. Relatori, oltre a Caramiello, saranno Michele Giuli di Ultima Generazione, Federica Ferrario di Terra! e Federico Valentini di Recup Roma. Le richieste al centro del dialogo In particolare, l’incontro con il Movimento 5 Stelle ha prodotto una Risoluzione che impegna il Governo ad adottare iniziative normative volte: a introdurre obblighi vincolanti per le aziende, come il divieto di distruzione delle eccedenze alimentari ancora commestibili;. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spreco alimentare, la risoluzione parlamentare di Ultima generazione e M5S: “Obblighi per le aziende e consumatori informati”

