Spray al peperoncino spruzzato in aula | evacuata la scuola Vasari di Arezzo

Un episodio inquietante ha colpito l'Istituto Tecnico Professionale “Giorgio Vasari” di Arezzo: lo spray al peperoncino, strumento di autodifesa, è stato usato in modo irresponsabile, causando l'evacuazione della scuola. Questo fatto si inserisce in un trend preoccupante di abusi legati a prodotti destinati alla sicurezza personale. Ma quanto conosciamo davvero i rischi di un uso improprio? Occorre riflettere su educazione e responsabilità.

Un nuovo episodio di utilizzo improprio dello spray al peperoncino si è verificato martedì mattina all’Istituto Tecnico Professionale “Giorgio Vasari” di Arezzo. Poco dopo le 13, ignoti hanno spruzzato la sostanza irritante all’interno di una classe, costringendo il personale scolastico a far evacuare l’intero edificio per precauzione. Fortunatamente, nessuno degli studenti o del personale è rimasto ferito o ha riportato sintomi significativi di irritazione. Tuttavia, per sicurezza, la dirigenza dell’istituto ha contattato il numero d’emergenza 112 per valutare eventuali misure preventive da adottare. 🔗 Leggi su Lortica.it