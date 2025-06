Sportdays Memorial Maria Lidia De Rosa contro l' abbandono degli animali

Il 5 giugno, il Parco Manganelli di S. Spirito ospiterà il Memorial "Maria Lidia De Rosa", un evento che si inserisce nel crescente movimento per i diritti degli animali. A partire dalle 17.30, unitevi a noi in questa battaglia contro l'abbandono degli amici a quattro zampe. Un’occasione imperdibile per sensibilizzare la comunità e celebrare il legame speciale con gli animali. Ogni partecipante può fare la differenza! Non mancate!

Alle ore 17.30 del 5 giugno, si svolgerà, in ambito Sportdays a Parco Manganelli-S.Spirito, il MEMORIAL “MARIA LIDIA DE ROSA” dedicato alla BATTAGLIA CONTRO L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI, secondo il seguente programma: Ore 17.30 MEMORIAL “Maria Lidia De Rosa”, dedicato alla battaglia contro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Sportdays, Memorial "Maria Lidia De Rosa" contro l'abbandono degli animali

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sportdays, Saviano rilancia la sfida: educare ad uno stile di vita sano. In città e in Irpinia necessari più impianti sportivi

corriereirpinia.it scrive: Una festa dello sport nella cornice di Parco Santo Spirito. E’ l’essenza di Sportdays, in programma dal 30 maggio al 20 giugno Parco Manganelli organizzata dal delegato del Coni di Avellino Giuseppe ...