Sport quanto mi costi Gli impianti bresciani aumentano le tariffe

Il Comune di Brescia affronta una sfida cruciale nel panorama sportivo: da un lato, l'aumento delle tariffe per gli impianti pubblici; dall'altro, un investimento di 4 milioni di euro per garantirne la gestione. In un'epoca in cui la sostenibilità economica degli sport è più che mai attuale, questa duplice strategia mira a mantenere vivo l'amore per lo sport, incoraggiando l'accesso e la partecipazione. Rimanere informati e coinvolti è fondamentale!

Aumentano le tariffe per l’uso degli impianti sportivi pubblici ma, dall’altra parte, la Loggia investe 4 milioni di euro per la gestione degli impianti. Questa la doppia strada scelta dal nuovo piano del Comune di Brescia, condiviso con le associazioni sportive, per evitare di applicare la “tariffa di sostenibilità “, ovvero quella che consentirebbe la copertura dei costi di gestione secondo principi di economicitĂ e socialitĂ e che avrebbe comportato ben altri aumenti. I 4 milioni coperti dal comune permettono di aumentare le tariffe in media del 18%, dopo 7 anni di blocco, come hanno spiegato la sindaca Laura Castelletti e l’assessore allo sport Alessandro Cantoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sport, quanto mi costi. Gli impianti bresciani aumentano le tariffe

Leggi anche “Sport Week” e Pellegrini, è scontro sui costi - La Seregno Sport Week diventa oggetto di accese polemiche tra Lega e amministrazione comunale. Mentre lo sport dovrebbe unire, le spese previste per impianti temporanei spaccano il fronte politico.

Se ne parla anche su altri siti

Sport, quanto mi costi. Gli impianti bresciani aumentano le tariffe; SarĂ piĂą costoso fare sport, la cittĂ aumenta le tariffe ma investe il surplus per migliorare gli impianti; Tariffe impianti sportivi, Fontana (FI): Giunta Castelletti inefficiente; Impianti sportivi, il Comune alza le tariffe e investe 4 milioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sport, quanto mi costi. Gli impianti bresciani aumentano le tariffe

Si legge su ilgiorno.it: Aumentano le tariffe per l’uso degli impianti sportivi pubblici ma, dall’altra parte, la Loggia investe 4 milioni di euro per la gestione degli impianti. Questa la doppia strada scelta dal nuovo piano ...

Sport, tariffe e partecipate: il Pli chiede «trasparenza e una visione nuova»

quibrescia.it scrive: Brescia. La sezione bresciana del Partito liberale italiano interviene con una nota sulle recenti notizie legate alla gestione degli impianti sportivi ...

Sarà più costoso fare sport, la città aumenta le tariffe ma investe il surplus per migliorare gli impianti

Si legge su brescia.corriere.it: La Loggia stima maggiori introiti per circa mezzo milione di euro: saranno usati per manutenzione straordinaria ...