Sport in tv oggi martedì 3 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 3 giugno, il palinsesto sportivo si accende con i quarti di finale del Roland Garros! Un’occasione imperdibile per gli appassionati di tennis, in un contesto dove le emozioni si mescolano alla tensione agonistica. Non perdere la possibilità di seguire i big del tennis mondiale direttamente in streaming! Gli orari e la guida completa ti aspettano su OA Sport: preparati a vivere ogni momento di questa grande sfida!

Oggi, martedì 3 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul Roland Garros. Iniziano oggi i quarti di finale. Andranno in scena i match della parte alta del tabellone femminile e della parte bassa di quello maschile. Lorenzo Musetti sarà in campo e affronterà l’americano Frances Tiafoe, mettendo nel mirino la qualificazione alle semifinali a Parigi. In primo piano il calcio femminile con la disputata dell’ultima giornata di incontri della fase a gironi di Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 3 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

