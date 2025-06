Sport gratuito nei parchi di Bagno a Ripoli ecco come partecipare

Bagno a Ripoli lancia "Prati di benessere", un'iniziativa che trasforma i parchi in palestre a cielo aperto. Sport gratuito per tutti, un'opportunità per riscoprire il piacere di muoversi all'aria fresca e socializzare con la comunità . Un passo importante verso una vita più sana e una maggiore sicurezza urbana. Iscriviti e unisciti al trend del benessere sociale: il tuo giardino è pronto ad accoglierti!

Bagno a Ripoli (Firenze), 3 giugno 2025 - Lo sport come via per il benessere, ma anche come strumento per permettere ai cittadini di riappropriarsi degli spazi pubblici e, dunque, di contribuire anche alla sicurezza urbana. Nasce da questo assunto il progetto "Prati di benessere - Welfare Urban Field" ideato dal Comune di Bagno a Ripoli e cofinanziato con 35mila euro (su 50mila in totale) dalla Regione Toscana nell’ambito del Programma regionale FSE+ 2021-2027 e di Giovanisì per favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva delle comunità nel garantire maggiore sicurezza. A partire dal 9 giugno i giardini e i parchi di Bagno a Ripoli diventeranno vere e proprie palestre a cielo aperto con tante attività gratuite per la popolazione e una serie di corsi per la maggior parte accessibili anche a chi ha delle disabilità . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sport gratuito nei parchi di Bagno a Ripoli, ecco come partecipare

