Spontaneamente Vino | degustazioni di vini naturali DJ set e cibo alla Fornace 57 di Padova

Preparati a vivere un'esperienza unica a "Spontaneamente Vino" il 28 giugno alla Fornace 57 di Padova! Un'intera giornata dedicata ai vini naturali, accompagnata da cibo delizioso e un dj set che ti farà ballare. Con soli 20 euro potrai assaporare una varietà incredibile di vini, immergendoti in un'atmosfera conviviale e autentica. Un evento perfetto per gli amanti del buon bere e delle connessioni genuine! Non mancare!

