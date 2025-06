Splendido Musetti | batte Tiafoe in 4 set e vola in semifinale al Roland Garros

Lorenzo Musetti conquista il cuore degli appassionati di tennis con una vittoria mozzafiato su Francis Tiafoe, aggiudicandosi un posto nelle semifinali del Roland Garros. Con la sua tecnica impeccabile e un carattere da vero campione, Musetti si inserisce tra i protagonisti della nuova generazione di tennisti italiani che stanno riscrivendo la storia sportiva. Non perdere l'emozione di questo giovane fenomeno: il sogno di un titolo è più vivo che mai!

Con un'altra splendida prestazione, Lorenzo Musetti vince contro Francis Tiafoe in quattro set per 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 conquistandosi le semifinali al Roland Garros. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Splendido Musetti: batte Tiafoe in 4 set e vola in semifinale al Roland Garros

