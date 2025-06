Spionaggio ai russi confermati in Appello 20 anni a Biot

Una sentenza che fa tremare le fondamenta della sicurezza nazionale: Walter Biot, il capitano di fregata, rimarrà in carcere per 20 anni. Questo caso di spionaggio non è solo una questione individuale, ma un riflesso di tensioni geopolitiche crescenti tra Italia e Russia. La curiosità? I metodi tradizionali di raccolta d'informazioni stanno evolvendo, e così anche il loro impatto sulla nostra quotidianità. Rimanere informati è più importante che mai!

(Adnkronos) – Confermata in Appello la condanna a 20 anni per Walter Biot, il capitano di fregata arrestato dai carabinieri del Ros il 30 marzo 2021 con l'accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di cinquemila euro. I giudici della Corte d'Assise di Appello, dopo una Camera di .

