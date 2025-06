Spintonano e fanno a cadere a terra un anziano con il bastone per derubarlo | arrestati due giovani

Un'anziano aggredito per un furto: un episodio che ci ricorda quanto la sicurezza nelle città sia un tema scottante. Milano, purtroppo, non è immune da atti di violenza, e la fragilità delle persone più anziane deve essere protetta. L'intervento tempestivo della polizia ha fatto la differenza, ma è fondamentale unire le forze contro queste situazioni. Riflessione e azione: due parole chiave per costruire un futuro più sicuro.

Un uomo di 77 anni è stato aggredito da due persone appena sceso da un treno della metropolitana M1 a Milano. I malviventi volevano derubarlo. Quando l'anziano si è accorto del loro tentativo, ha provato ad allontanarli: uno di loro lo ha spintonato e fatto cadere a terra. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno arrestato i due ladri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

