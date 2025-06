Spinazzola super festa per la compagna Miriam | i calciatori di Napoli e Roma invitati

A Spinazzola, la festa di compleanno di Miriam si trasforma in un evento memorabile: i calciatori del Napoli e della Roma si uniscono per celebrare l'amore oltre il campo! Mentre la città è ancora avvolta dall'euforia per lo Scudetto, questi momenti di convivialità ricordano quanto sia importante il legame tra sport e vita personale. Un segno che, anche tra trattative e allenamenti, il cuore del calcio pulsa forte, sempre!

Continuano i festeggiamenti in casa Napoli: dopo lo Scudetto gli azzurri si sono ritrovati in occasione del compleanno dell'esterno In un clima ancora intriso dell' euforia per lo scudetto, il Napoli si gode la calma dopo la tempesta. Ma tra un summit di mercato e l'altro, c'è spazio anche per sorridere e rilassarsi. E così, in riva al mare di Bacoli, il compleanno di Miriam Sette, compagna di Leonardo Spinazzola, ormai volto familiare del Napoli tricolore, è diventato un vero e proprio evento social-calcistico. Napoli, che festa per lady Spinazzola: presenti anche ex compagni della Roma. Alla festa, organizzata nella splendida e suggestiva cornice del Labelon Experience, non sono mancati ospiti d'eccezione: tra i più attesi, Giovanni Di Lorenzo, capitano degli azzurri, insieme ai compagni Matteo Politano e Cyril Ngonge.