Spinazzola l’agente | Conte e Manna sono stati i primi a chiamare quando ho comunicato che avrebbe lasciato la Roma

La notizia del trasferimento di Leonardo Spinazzola al Napoli segna un momento cruciale nel calcio italiano, dove le trattative si intensificano e i club cercano nuovi talenti per rinvigorire le loro rose. Davide Lippi, agente del giocatore, rivela dettagli che accendono l'interesse: un contratto di due anni senza opzione. In un contesto di crescenti ambizioni, il passaggio di Spinazzola potrebbe cambiare le sorti della squadra partenopea. Chi sarà il prossimo campione a brillare?

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola: «Il contratto di Spinazzola col Napoli è di 2 anni, senza opzione. Ce l'ho proprio adesso davanti: durata 2 anni! Sicuramente Napoli per Leo è una città importante e anche il giocatore è importante per il club. Non ci sono problemi, poi vedo e sento Manna quotidianamente per cui ragioneremo insieme. Leonardo a Roma aveva fatto bene nei suoi 5 anni infatti quando il club mi disse che per età e minuti giocati non lo confermavano ne sono rimasto molto sorpreso. Spinazzola è per me un campione e non mi priverei mai di un campione umano, tecnico e fisico.