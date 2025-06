Spider-Man | Brand New Day potrebbe essere posticipato

Attenzione, fan di Spider-Man! Il tanto atteso "Brand New Day" potrebbe subire un rinvio. Con la produzione che non partirà prima di luglio, il sogno di rivedere il nostro eroe sul grande schermo rischia di allungarsi. Questa situazione riporta alla mente i recenti ritardi di altri blockbuster Marvel, come "Avengers: Doomsday". La domanda è: quanto siamo disposti ad aspettare per un nuovo capitolo della saga? La pazienza è la virtù dei veri supereroi!

Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale il prossimo luglio. Tuttavia, dato che la produzione non dovrebbe iniziare prima di questo luglio, si teme che il film possa subire ritardi; dopotutto, Avengers: Doomsday ha dovuto affrontare un simile rallentamento di un anno e recentemente è stato spostato da maggio a dicembre 2026. Sebbene consigliamo di prendere la notizia con le pinze a seguito dei recenti eventi, riferiamo comunque che lo scooper Daniel Richtman ha dichiarato oggi che “ci sono buone probabilità che anche Spider-Man: Brand New Day venga posticipato”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Leggi anche Spider-Man: Brand New Day, i tre villain del film svelati a un evento Disney? Rivelazioni a sorpresa - Durante l'evento Disney a Las Vegas, sono stati svelati i tre villain del nuovo film di Spider-Man "Brand New Day", insieme a sorprendenti anticipazioni sulla sua avventura standalone.

