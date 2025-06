Spiato dalla ex Alex Britti commenta | “Webcam su di me? Storia brutta e complicata”

"Spiato con una webcam? È una storia brutta e complicatissima e le indagini sono ancora in corso", ha detto Alex Britti nel corso della presentazione del concerto che lo vedrà, per la prima volta nella sua carriera, alle Terme di Caracalla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Inchiesta dossieraggi Equalize, tra le vittime anche il cantante Alex Britti: “Mi hanno spiato e pedinato” - Il cantante Alex Britti è stato ascoltato come testimone nell'inchiesta milanese Equalize, che indaga su presunti dossieraggi illegali.

Alex Britti: “Spiato dalla mia ex moglie? È una brutta storia e c’è di mezzo mio figlio”

Alex Britti: «Spiato dalla mia ex per l’affido di nostro figlio. Sanremo? Non mi vogliono. Lucio Corsi è bravo ma "molto Instagram"»

