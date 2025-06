Spezziamo la catena dei femminicidi: un appello urgente che risuona nelle nostre comunità. La tragica morte di Martina Carbonaro, strappata alla vita a soli 14 anni, ci ricorda che la violenza non ha età, né genere. È essenziale formare una nuova generazione che sappia riconoscere e contrastare la violenza. Un cambiamento culturale è possibile: iniziamo dalle parole e dall'educazione. La lotta contro il femminicidio inizia da noi.

Nel corso dell’ultima seduta della Commissione ‘Progetto donna’ Centro per le Pari opportunità del Comune è stata affrontata la questione dei femminicidi, dopo la morte di Martina Carbonaro uccisa dal fidanzato ad appena 14 anni. Sempre più spesso, purtroppo, anche giovani uomini sono autori di violenza - scrive a nome della Commissione la presidente Francesca Menconi (nella foto) -. Ragazzi che crescono in un contesto in cui il possesso viene scambiato per amore, il controllo per protezione, la rabbia per passione. Non è un caso, ma il risultato di una cultura patriarcale ancora viva, che si trasmette nei gesti, nel linguaggio, nei modelli che la società propone, anche ai più giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it